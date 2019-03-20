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Мозер: «Я сделала все, что могла, чтобы у Тарасовой с Морозовым и Забияко с Энбертом все получалось на ЧМ»

10:14, 20.03.2019
Мозер: «Я сделала все, что могла, чтобы у Тарасовой с Морозовым и Забияко с Энбертом все получалось на ЧМ»
Фото: sochisirius.ru

Тренер российской пары фигуристов Морозова и Тарасовой Нина Мозер дала оценку российских пар в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

«Начали хорошо, довольна двумя парами, но это пока только первая половинка. Главное будет завтра в произвольной программе. Перед отъездом мы сделали прокаты, чистыми они были и у тех, и у других. В короткой программе это мы увидели, надеюсь, что в произвольной будет так же, я сделала все, что могла, чтобы у ребят все получалось», — приводит слова Нины Мозер ТАСС.

Напомним, Тарасова и Морозов лидируют с мировым рекордом, набрав 81,21 балла. Забияко и Энберт перед произвольной программой занимают четвертое место.

СпортФигурное катание
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