Apple представила новое поколение iMac
Компания Apple представила новое поколение настольного компьютера iMac.
Устройство имеет дисплей Retina c разрешением 4K (в версии с экраном 21,5 дюйма) или 5K (27 дюймов).
На новые iMac устанавливаются процессоры Intel Core восьмого и девятого поколений. Графическим процессором компьютера является Radeon Pro 500X, следует из описания на сайте Apple.
На iMac 27 дюймов с дисплеем Retina 5K устанавливается до 8 ГБ выделенной видеопамяти, а на iMac 21,5 дюйма с дисплеем Retina 4K — до 4 ГБ.
Накануне Apple представила новые версии планшетов iPad Air и iPad mini. Первый оснащен 10,5-дюймовым экраном, второй обладает экраном в 7,9 дюйма.ТехнологииIT
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