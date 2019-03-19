Apple представила новое поколение iMac

Компания Apple представила новое поколение настольного компьютера iMac.

Устройство имеет дисплей Retina c разрешением 4K (в версии с экраном 21,5 дюйма) или 5K (27 дюймов).

На новые iMac устанавливаются процессоры Intel Core восьмого и девятого поколений. Графическим процессором компьютера является Radeon Pro 500X, следует из описания на сайте Apple.

На iMac 27 дюймов с дисплеем Retina 5K устанавливается до 8 ГБ выделенной видеопамяти, а на iMac 21,5 дюйма с дисплеем Retina 4K — до 4 ГБ.

Накануне Apple представила новые версии планшетов iPad Air и iPad mini. Первый оснащен 10,5-дюймовым экраном, второй обладает экраном в 7,9 дюйма.