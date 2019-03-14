В Сочи стартовал финал конкурса управленцев «Лидеры России»
В Сочи стартовал финал конкурса управленцев «Лидеры России». В нем участвуют 300 человек.
«Главная победа — внутри себя», — сказал участникам инициатор конкурса — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Давая старт мероприятию, он привел впечатляющую статистику: 84 из 103 победителей прошлого года получили назначения на высокие должности или заслуженное повышение.
Ранее Кириенко на мастер-классе для финалистов конкурса «Лидеры России» назвал самую важную черту управленца.Общество
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