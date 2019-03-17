В Сочи отменили забег финалистов «Лидеров России» из-за штормового предупреждения

Фото: лидерыроссии.рф

Командный забег финалистов конкурса «Лидеры России», которым должны были завершиться мероприятия финала, отменили из-за штормового предупреждения.

Забег должен был состояться на территории курорта «Роза Хутор». Финалистам предстояло преодолеть расстояние в 4,92 км. По пути участников ожидало 15 препятствий. В забеге должны были участвовать 28 команд по 10 человек, передает «РИА Новости».

Накануне городские службы Сочи были переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. В городе и окрестностях ожидаются дожди, грозы, снегопады, туман, гололедица и сильный ветер.

Напомним, что финал конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал в Сочи 14 марта. Конкурс должен завершиться сегодня, 17 марта.