Госдума РФ одобрила в первом чтении изменение правил работы платежных систем
Госдума одобрила в первом чтении поправки, регулирующие платежный рынок в России.
Поправки касаются правил работы операторов иностранных платежных систем (таких как MoneyGram, Intel Express), поставщиков платежных услуг — Alipay, WeChat, и мобильных платежных приложений (ApplePay, SamsungPay и MirPay).
Первый законопроект вносит правки в закон «О национальной платежной системе». Иностранные платежные системы будут обязаны иметь представительство или филиал в России и входить в реестр Центробанка.
Согласно второму законопроекту, российские банки должны отправлять ЦБ данные о поставщиках и операторах мобильных платежных приложений. Кроме того, в документе предлагается признать платежных агрегаторов банковскими платежными агентами и установить правила для регулирования их деятельности, сообщается на сайте Госдумы РФ.
Ранее сообщалось, что Центробанк РФ принял решение исключить платежную систему «Юнион Кард» (Union Card) из реестра.ОбществоВласть
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