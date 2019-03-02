Министр внешнеэкономических дел КНДР вылетел на переговоры в Москву
Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ вылетел из Пхеньяна в Москву, чтобы принять участие в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом заявило посольство РФ в КНДР на своей официальной странице в Facebook.
Заседание намечено на 4 — 6 марта. Стороны подробно рассмотрят итоги российско-корейского сотрудничества за прошлый год.
Напомним, ранее сообщалось, что российские официальные лица осенью прошлого года предложили руководству Северной Кореи особое секретное сотрудничество. Издание в свою очередь ссылается на источники в администрации США.
Это предложение направлено на урегулирование переговоров с властями США по ядерной программе Пхеньяна. Разведка США узнала о предложении в конце 2018 года. Его суть в том, что Москва строит для КНДР атомную электростанцию, контролирует ее работу, а все побочные продукты и отходы вывозит в Россию. Тем самым от Пхеньяна будут отведены все подозрения, что он может использовать объект для создания ядерного оружия. Каким был ответ КНДР, неизвестно.
ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым