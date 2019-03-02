Министр внешнеэкономических дел КНДР вылетел на переговоры в Москву

Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ вылетел из Пхеньяна в Москву, чтобы принять участие в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом заявило посольство РФ в КНДР на своей официальной странице в Facebook.

Заседание намечено на 4 — 6 марта. Стороны подробно рассмотрят итоги российско-корейского сотрудничества за прошлый год.

Напомним, ранее сообщалось, что российские официальные лица осенью прошлого года предложили руководству Северной Кореи особое секретное сотрудничество. Издание в свою очередь ссылается на источники в администрации США.

Это предложение направлено на урегулирование переговоров с властями США по ядерной программе Пхеньяна. Разведка США узнала о предложении в конце 2018 года. Его суть в том, что Москва строит для КНДР атомную электростанцию, контролирует ее работу, а все побочные продукты и отходы вывозит в Россию. Тем самым от Пхеньяна будут отведены все подозрения, что он может использовать объект для создания ядерного оружия. Каким был ответ КНДР, неизвестно.



