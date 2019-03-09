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Происшествия

Сотрудник американского посольства пытался пронести мину в аэропорт Шереметьево

16:20, 09.03.2019
Сотрудник американского посольства пытался пронести мину в аэропорт Шереметьево
Фото: ru.wikipedia.org/ЕршовКВН

Сотрудник посольства США пытался провезти мину в багаже в московском аэропорту Шереметьево.

«США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри», — приводит «РИА Новости» сообщение МИД России.

Отмечается, что мина была со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Работник посольства, который вез боеприпас, покидал Россию по окончании командировки и утверждал, что приобрел пустую мину «для личной коллекции». В итоге сотрудник беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк, но без мины. В МИД подчеркнули, что этот человек имеет непосредственное отношение к Вооруженным силам США.

Происшествия
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