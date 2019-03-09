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Двух жителей Челябинска осудили за подделку туалетной бумаги Набережночелнинского КБК

02:32, 09.03.2019
Двух жителей Челябинска осудили за подделку туалетной бумаги Набережночелнинского КБК
Фото: pixabay.com

Советский районный суд Челябинска приговорил двух местных жителей к лишению свободы на 2 года каждому условно, с испытательным сроком 2 года за подделку туалетной бумаги Набережночелнинского КБК.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что мужчины с 2014 по 2017 год организовали на территории Челябинска подпольный цех по производству контрафактной туалетной бумаги под наименованием «Туалетная бумага из Набережных Челнов».

В результате незаконного использования чужого товарного знака правообладателю, Набережночелнинскому КБК, был причинен ущерб в размере 2,4 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что в апреле 2017 года в Челябинске сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех по производству фальшивой туалетной бумаги марки «Из Набережных Челнов». Тогда полицейские изъяли 250 тыс. рулонов бумаги, а также пять станков для производства.

Происшествия Татарстан
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