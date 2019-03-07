Скончалась народная артистка РСФСР Насима Зиганшина

В возрасте 93 лет скончалась актриса Мензелинского театра, заслуженная артистка РСФСР (1957) Насима Зиганшина.

«Министерство культуры Республики Татарстан выражает искренние соболезнования родным и близким Насимы Зиганшиной и разделяет горечь утраты», — говорится в сообщении ведомства.

О причине смерти актрисы и месте похорон не сообщается.

Зиганшина родилась 1 апреля 1926 года в селе Поисево Актанышского района. После окончания средней школы поступила в Казанское театральное училище. В 1946 году она пришла в Мензелинский театр.

В 1957 году Зиганшиной было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР по итогам декады Татарской литературы и искусства, которая проходила в Москве. Актриса известна по ролям в спектаклях «Галиябану», «Аршин мал алан», «Неписаные законы», «Тамырлар» и другим.

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