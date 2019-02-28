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СК завершил расследование убийства в 2011 году мэра Сергиева Посада

11:59, 28.02.2019
СК завершил расследование убийства в 2011 году мэра Сергиева Посада
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России завершил дело в отношении участников банды, которые причастны к убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко и другим особо тяжким преступлениям.

Главарь банды Константин Пискарев, известный под прозвищем «Костя Большой», а также Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Александр Замятин, Дамир Капков, Андрей Столяров, Дмитрий и Николай Юровы обвиняются, в зависимости от роли каждого, в бандитизме, убийствах, похищении человека и незаконном обороте оружия.

По данным следствия, в 2011 году между Пискаревым и Душко возник конфликт, связанный со служебной деятельностью.

Утром 22 августа 2011 года обвиняемые на автомобиле прибыли к месту, где жил Душко. После того, как он сел в автомобиль, Пискарев подошел к Душко и сделал не менее семи выстрелов из пистолета. От полученных ран мэр Сергиева Посада скончался на месте.

Дело в отношении девяти фигурантов направлено в прокуратуру, сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее в СКР рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства политика Бориса Немцова. Однако раскрывать детали не стали, чтобы об этом не узнали фигуранты дела.

Происшествия
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