У Microsoft в России сменят президента

Microsoft в России возглавит Кристина Тихонова, сообщает «Коммерсант».

Она вступит в должность президента 15 марта 2019 года. Тихонова будет подчиняться Филиппу Роже, президенту Microsoft в Центральной и Восточной Европе. Кристина Тихонова сменит на этом посту Томаша Боченека, который занимал его с 31 августа 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что группа сотрудников компании Microsoft призвала руководство компании отказаться от контракта на сумму 480 миллионов долларов на поставку очков дополненной реальности HoloLens для военных США. В своем письме работники компании заявили, что не давали согласия на разработку вооружений. При этом они потребовали учитывать их мнения касательно того, как их работа используется.