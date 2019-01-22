Николай Цулыгин: «Наконец-то «Салават Юлаев» выиграл по буллитам»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал сегодняшнюю победу своих подопечных над китайским «Куньлунем».

— Хорошая, боевая игра, забили по одному голу в большинстве и мы, и соперник. Мы понимаем, что у соперников произошла смена тренера, они вышли доказывать тренерскому штабу, на что способны. Что сказать по нашей команде? Молодцы, что смогли в третьем периоде отыграться и, наконец-то, выиграли по буллитам.



— Что с Жарковым? Тяжелая травма?



— Пока не можем сказать. Сейчас доктор будет осматривать.



— Перед вторым голом Кадейкин получил удар, вы апеллировали к судье. Считаете, что было нарушение?



— Посмотрим. Они посмотрят видео, мы посмотрим видео, тогда и выяснится, — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».



Напомним, что сегодня уфимская команда в серии буллитов победила «Куньлунь» в Пекине. В китайской команде перед этой встречей случилась отставка — финна Юсси Таполу сменил канадец Курт Фрэйзер.

После 53 игр «Салават Юлаев» идет на 6-м месте в Восточной конференции с 64 очками. «Куньлунь» после 51 игры занимает 9-ю позицию с 44 баллами.

В следующем матче «юлаевцы» вновь сыграют с «Куньлунем». Игра состоится 24 января и снова пройдет в Пекине.