Facebook начал тестировать сервис с мемами для подростков
Американская компания Facebook уже несколько месяцев разрабатывает сервис для просмотра видеозаписей и анимацией с популярными в интернете шутками. Сервис пока носит название LOL.
Как сообщает TechCrunch, на данный момент сервис проходит закрытое тестирование. Проект ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию.
Пока непонятно, станет ли сервис отдельным приложением или будет интегрирован в уже существующее.
Ранее сообщалось, что Facebook за 3 года инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики.ТехнологииТелекоммуникации
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