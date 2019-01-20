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Facebook начал тестировать сервис с мемами для подростков

00:35, 20.01.2019
Facebook начал тестировать сервис с мемами для подростков
Фото: pexels.com

Американская компания Facebook уже несколько месяцев разрабатывает сервис для просмотра видеозаписей и анимацией с популярными в интернете шутками. Сервис пока носит название LOL.

Как сообщает TechCrunch, на данный момент сервис проходит закрытое тестирование. Проект ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию.

Пока непонятно, станет ли сервис отдельным приложением или будет интегрирован в уже существующее.

Ранее сообщалось, что Facebook за 3 года инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики.

ТехнологииТелекоммуникации
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