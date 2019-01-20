Facebook начал тестировать сервис с мемами для подростков

Американская компания Facebook уже несколько месяцев разрабатывает сервис для просмотра видеозаписей и анимацией с популярными в интернете шутками. Сервис пока носит название LOL.

Как сообщает TechCrunch, на данный момент сервис проходит закрытое тестирование. Проект ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию.

Пока непонятно, станет ли сервис отдельным приложением или будет интегрирован в уже существующее.

Ранее сообщалось, что Facebook за 3 года инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики.