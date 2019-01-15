Facebook за три года инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики

Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, инвестирует в ближайшие три года $300 млн в проекты, направленные на развитие новостной журналистики.

«Мы продолжим бороться с недостоверными новостями, ложной информацией и новостями низкого качества в Facebook», — заявила один из вице-президентов компании Кэмпбелл Браун.



Она добавила, что соцсеть Facebook намерена в том числе участвовать в проектах, нацеленных на то, чтобы помогать журналистам и новостным организациям развивать свои возможности, а также строить устойчивые модели бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Facebook отказались от выпуска собственного беспилотника на солнечных батареях.