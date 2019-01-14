«Салават Юлаев» утвердил Василия Чистова на посту спортивного директора клуба

ХК «Салават Юлаев» подтвердил назначение Василия Чижова на пост спортивного директора, он заменил Романа Беляева, информирует официальный сайт клуба.



«Новым спортивным директором ХК «Салават Юлаев» назначен Василий Анатольевич Чижов, заменивший на этой должности Романа Беляева. Наш клуб благодарит Романа Сергеевича за работу и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере», — говорится на официальном сайте уфимцев.



В качестве главного тренера Чижов работал в «Салавате Юлаеве-2» (2008/2009) и «Торосе» (2009—2011, 2016/2017), на посту старшего тренера — в «Салавате Юлаеве» (2011—2015). Достижения в качестве тренера: серебряный призер чемпионата России (2013/2014), бронзовый призер чемпионата России (2015/2016), бронзовый призер чемпионата КХЛ (2013/2014, 2015/2016).