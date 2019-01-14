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Производство беспроводной зарядки Apple AirPower начнется 21 января

00:31, 14.01.2019
Производство беспроводной зарядки Apple AirPower начнется 21 января
Фото: скриншот twitter.com

Производство беспроводной зарядки Apple AirPower начнется 21 января 2019 года.

Выпускать устройство будет компания Luxshare, передает гонконгское издание ChargerLAB.

Напомним, что беспроводная зарядка AirPower была анонсирована в сентябре 2017 года вместе с iPhone X. Она представляет собой коврик, который одновременно способен заряжать несколько устройств.

Выпуск устройства откладывался из-за его неисправности — зарядное устройство перегревалось, когда требовалось зарядить больше одного гаджета.

На днях стало известно, что Apple в 2019 году собирается выпустить три новых модели iPhone. В двух новых флагманах будет тройная камера.

ТехнологииIT
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