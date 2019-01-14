Производство беспроводной зарядки Apple AirPower начнется 21 января

Производство беспроводной зарядки Apple AirPower начнется 21 января 2019 года.

Выпускать устройство будет компания Luxshare, передает гонконгское издание ChargerLAB.

Напомним, что беспроводная зарядка AirPower была анонсирована в сентябре 2017 года вместе с iPhone X. Она представляет собой коврик, который одновременно способен заряжать несколько устройств.

Выпуск устройства откладывался из-за его неисправности — зарядное устройство перегревалось, когда требовалось зарядить больше одного гаджета.

На днях стало известно, что Apple в 2019 году собирается выпустить три новых модели iPhone. В двух новых флагманах будет тройная камера.