Apple в 2019 году выпустит три модели iPhone

Американская компания Apple в 2019 году собирается выпустить три новые модели iPhone в 2019 год.

В двух новых флагманах будет тройная камера. Третий смартфон заменит модель XR — она получит две камеры вместо одной и этому OLED-экран взамен жидкокристаллического дисплея Liquid Retina, пишет «Forbes» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ранее ресурс Digit.in опубликовал первые рендеры нового iPhone 2019 года с тремя камерами.

Камеры будут располагаться, как у Huawei Mate 20. Напомним, у китайского гаджета блок камер похож на электроплиту.