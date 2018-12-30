Новости общества

19:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Уфе приставы повторно приостановили деятельность цирка «Триумф», закрыв его во время представления

19:34, 30.12.2018

В Уфе судебные приставы повторно приостановили деятельность цирка «Триумф». Руководство продолжило свою деятельность несмотря на запрет. В здании нарушены нормы пожарной безопасности.

Приставы опечатали объект, передает «Башкинформ». Башкортостанское управление ФССП предупредило уфимцев, что цирк начнёт работать только после решения суда.

Цирк-шапито в микрорайоне Сипайлово уже признали небезопасным для посетителей и закрыли до устранения нарушений пожарной безопасности.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты