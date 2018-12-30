В Уфе приставы повторно приостановили деятельность цирка «Триумф», закрыв его во время представления

В Уфе судебные приставы повторно приостановили деятельность цирка «Триумф». Руководство продолжило свою деятельность несмотря на запрет. В здании нарушены нормы пожарной безопасности.

Приставы опечатали объект, передает «Башкинформ». Башкортостанское управление ФССП предупредило уфимцев, что цирк начнёт работать только после решения суда.

Цирк-шапито в микрорайоне Сипайлово уже признали небезопасным для посетителей и закрыли до устранения нарушений пожарной безопасности.