Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -23

В воскресенье, 30 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный слабый до умеренного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура утром опустится до -23 градусов, днем составит от -14 до -19 градусов. В Казани днем ожидается от -14°С до -17°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -15°С до -18°С.