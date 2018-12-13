СМИ: писатель Виктор Пелевин зарегистрировал ИП

Журналисты обнаружили, что писатель Пелевин зарегистрировал ИП. Запись об индивидуальном предпринимателе Викторе Олеговиче Пелевине появилась в Едином государственном реестре юридических лиц 5 октября.

За неделю до регистрации в издательстве «Эксмо» вышел новый роман Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи», отмечают «Открытые медиа».

Зарегистрировало Пелевина территориальное управление Пенсионного фонда России в Северном Чертанове. Отмечается, что 20 лет назад писатель жил именно в этом районе.

«Пелевин не появляется на публике и почти не дает интервью, что привело к распространению слухов о том, что такого человека, как Виктор Пелевин, на самом деле не существует», — отмечает издание.