Мэрия Йошкар-Олы потратит 640 млн на повышение энергоэффективности

Управление городского хозяйства администрации Йошкар-Олы собирается заняться энергосбережением и повышением энергетической эффективности использования электрической энергии. На эти цели учреждение готово потратить почти 640 млн рублей.

Финансирование будет выделяться с 2019 по 2021 год. Сначала выделят всего 38 млн рублей, затем – 66 млн, а в 2021 году – 536 млн рублей, следует из сообщения на портале госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 11 января, рассматривать их будут 14 января. В рамках работ подрядчик должен будет провести обследование объектов энергосервиса, разработать проект модернизации наружного освещения, заменить существующие осветительные приборы на новые, энергоэффективные. Кроме того, исполнитель должен будет организовать автоматизированную систему наружного освещения.