В США общественники организовали пикет против строительства МСЗ в Казани

Фото: противники строительства МСЗ в Осиново

В городе Франклин-Парк (недалеко от Нью-Йорка) начались пикеты против строительства МСЗ в Осиново. Одна из активисток Гульнара Гилязова рассказала «Реальному времени» о том, что бессрочная акция началась вчера. Ее планируют продолжить в Нью-Йорке.

«Американцы подходят и фотографируют. Русскоязычные спрашивают информацию и солидарно возмущаются», — уточнила Гилязова.

Напомним, в конце ноября Верховный суд Республики Татарстан признал законным иск противников мусоросжигательного завода (МСЗ) к администрации Осиновского сельского поселения.

Ранее активисты пытались обжаловать проведение общественных обсуждений по МСЗ в Авиастроительном районном суде Казани. Однако суд вернул иски к администрации Осиновского сельского поселения и к инвестору стройки завода ООО «АГК-2».

