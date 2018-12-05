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В США общественники организовали пикет против строительства МСЗ в Казани

15:26, 05.12.2018 2
В США общественники организовали пикет против строительства МСЗ в Казани
Фото: противники строительства МСЗ в Осиново

В городе Франклин-Парк (недалеко от Нью-Йорка) начались пикеты против строительства МСЗ в Осиново. Одна из активисток Гульнара Гилязова рассказала «Реальному времени» о том, что бессрочная акция началась вчера. Ее планируют продолжить в Нью-Йорке.

«Американцы подходят и фотографируют. Русскоязычные спрашивают информацию и солидарно возмущаются», — уточнила Гилязова.

Напомним, в конце ноября Верховный суд Республики Татарстан признал законным иск противников мусоросжигательного завода (МСЗ) к администрации Осиновского сельского поселения.

Ранее активисты пытались обжаловать проведение общественных обсуждений по МСЗ в Авиастроительном районном суде Казани. Однако суд вернул иски к администрации Осиновского сельского поселения и к инвестору стройки завода ООО «АГК-2».

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:52
    Нельзя ли мне оплатить дорогу и проживание в Лондоне - я бы там постоял в пикете.

    Если серьезно, то ощущение неадекватности человека с плакатом. Какая разница американцу будет МСЗ в Казани или нет.
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  • Анонимно 16:25
    Мало нам санкций - хочет еще попросить.
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