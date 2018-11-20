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США ввели санкции против двух российских компаний

19:40, 20.11.2018
США ввели санкции против двух российских компаний
Фото: pixabay.com

США ввели санкции против российских компаний Global Vision Group и «Промсырьеимпорт», а также первого замгендиректора последней Андрея Догаева.

Меры вводятся из-за поставок нефти правительству Сирии, сообщает Министерство финансов США.

Всего в санкционный список внесли шесть физических лиц и три организации.

Ранее стало известно, что санкции в отношении России не оказали решающего негативного влияния на экономический рост страны за период с 2014 года.

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