США ввели санкции против двух российских компаний

США ввели санкции против российских компаний Global Vision Group и «Промсырьеимпорт», а также первого замгендиректора последней Андрея Догаева.

Меры вводятся из-за поставок нефти правительству Сирии, сообщает Министерство финансов США.

Всего в санкционный список внесли шесть физических лиц и три организации.



Ранее стало известно, что санкции в отношении России не оказали решающего негативного влияния на экономический рост страны за период с 2014 года.