США ввели санкции против двух российских компаний
США ввели санкции против российских компаний Global Vision Group и «Промсырьеимпорт», а также первого замгендиректора последней Андрея Догаева.
Меры вводятся из-за поставок нефти правительству Сирии, сообщает Министерство финансов США.
Всего в санкционный список внесли шесть физических лиц и три организации.
Ранее стало известно, что санкции в отношении России не оказали решающего негативного влияния на экономический рост страны за период с 2014 года.ОбществоВласть
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