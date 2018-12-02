Поврежденную часть «Союза» снимут в открытом космосе

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев 11 декабря выйдут в открытый космос и снимут поврежденную часть обшивки корабля «Союз», в котором обнаружили отверстие от сверла.

«Для этого разработана специальная циклограмма, каждое наше действие расписано поминутно, потому выход в космос — это достаточно сложно и опасно. Попутно, возможно, при наличии времени мы выполним еще две научные задачи, если у нас на это хватит времени», — передает «Интерфакс» со ссылкой на космонавта Олега Кононенко.

Поврежденная часть обшивки выполняет функцию противометеоритной защиты. После снятия ее доставят на Землю.

Напомним, что 11 октября во время старта «Союз МС-10» с экипажем на борту произошла авария. Космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

