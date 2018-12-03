The National Interest назвал революционным российский комплекс разведки «Пенициллин»

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Журнал The National Interest оценил новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин», разработанный «Ростехом».



Новый российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» может стать прорывным «методом для ликвидации американской тяжелой артиллерии» и тем самым произвести революцию в вооружении, как его тезка перевернул всю медицину, пишет издание.



В этой разведывательной системе используются четыре звукопоглощающих звуковых локатора 1B76, большая «стабилизирующая платформа» и «оптико-электронный модуль» для обнаружения и обработки шума и кинетической энергии.



Отмечается, что «Пенициллин» оборудован шестью обычными и шестью тепловизионными камерами для высокоскоростной сортировки данных. Комплекс полностью автоматизирован, чтобы избежать человеческого фактора.

По данным «Ростеха» — разработчика комплекса, с помощью «Пенициллина» можно засечь цель в течение пяти секунд в радиусе до 25 км и определить места падения снарядов противника.

Напомним, впервые звукотепловой комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» был представлен в 2017 году.



Ранее американский журнал The National Interest заявил, что российская комплексная система ПВО является, «возможно, самой продвинутой и мощной в мире».