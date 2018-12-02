Ротенбергу через суд запретили строить дом у военного полигона в Финляндии

Силы обороны Финляндии через суд помешали российскому бизнесмену Борису Ротенбергу строить дом вблизи финской военной базы.

Бизнесмен планировал возвести гостевой дом площадью 350 кв. м и коммерческое здание площадью 50 кв. м на территории своей усадьбы Vita Villa в пункте Твярминнен на берегу Финского залива. Землю здесь он приобрел еще в 2004 году, пишет Ilta-Sanomat.

Комиссия по окружающей среде города Ханко одобрила проект в 2016 году, однако военное ведомство обратилось в суд для того, чтобы обжаловать решение. Осенью 2017 года административный суд Хельсинки отклонил жалобу Сил обороны.

Ротенберг получил разрешение на строительство зданий в октябре прошлого года, однако после очередной жалобы военных административный суд его отменил. Силы обороны обосновали свое требование отчетом комиссии по окружающей среде от 2004 года, согласно которому шум от полигона влияет на качество и уровень повседневной жизни людей, живущих в округе.

Ранее его брат Аркадий Ротенберг обменял остров в Санкт-Петербурге на бывшую воинскую часть и автобазу Минобороны РФ.