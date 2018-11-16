Ротенберг обменял остров на бывшую воинскую часть и автобазу Минобороны РФ

Аркадий Ротенберг обменял остров в Санкт-Петербурге на воинские части в Москве. Вместо яхт-клуба и коттеджей на острове Бычий структура бизнесмена получила два земельных участка общей площадью 10 га в Москве.



Сделку заключили спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева», который, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Ротенбергу, и Управление имуществом специальных проектов (УИСП) Минобороны.

Военному ведомству достался незавершенный проект спортивно-гостиничного комплекса в Петербурге. Постройки занимают всю территорию небольшого острова, который расположен рядом с «Зенит-Ареной», пишет РБК.

Ротенберг получил территории бывшей военной части в Южном Чертаново и автобазу Минобороны на Хорошевском шоссе, 40а.

Представитель Ротенберга не ответил на вопрос РБК о планах бизнесмена по развитию участков.



Консультанты рынка недвижимости считают, что на участках может быть организована жилая застройка. Доход от продажи квартир в домах на участках в Чертаново и на Хорошевском шоссе может составить около 13 млрд рублей. В проект на Бычьем острове в Петербурге «Явара-Нева» вложила 8 млрд рублей.



Ранее Аркадий Ротенберг рассказал о завершении строительства опор для железнодорожной линии Крымского моста.

