Трамп встретится с Путиным после возвращения Украине задержанных моряков

Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Но это станет возможным после того, как Россия освободит украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, и вернет Украине ее суда.



«Мы хотим, чтобы моряки вернулись [на Украину], мы хотим возвращения кораблей», — приводит ТАСС слова госсекретаря США Майкла Помпео.

По словам чиновника, США сожалеют об отмене встречи президентов, но «виной этому поведение россиян в Керченском проливе".

Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе. Накануне СМИ показали видео, на котором Трамп прошел мимо российского лидера Владимира Путина на фотографировании лидеров G20 в Буэнос-Айресе.