На Аляске после введения режима ЧС произошло новое землетрясение
На Аляске после введения федерального режима ЧС зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,2.
По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 17 км к северо-западу от города Анкоридж. Очаг подземных толчков залегал на глубине 39 км.
Ранее землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Аляски в 27 км к северо-западу от Анкориджа.
После этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на Аляске на уровне федеральных властей, передает The Hill.
Напомним, что в конце ноября возле Курильских острововпроизошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 230 км южнее города Северо-Курильска.Происшествия
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