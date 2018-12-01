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Происшествия

На Аляске после введения режима ЧС произошло новое землетрясение

14:26, 01.12.2018 1
На Аляске после введения режима ЧС произошло новое землетрясение
Фото: ru.wikipedia.org / U.S. Army Corps of Engineers

На Аляске после введения федерального режима ЧС зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,2.

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 17 км к северо-западу от города Анкоридж. Очаг подземных толчков залегал на глубине 39 км.

Ранее землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Аляски в 27 км к северо-западу от Анкориджа.

После этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на Аляске на уровне федеральных властей, передает The Hill.

Напомним, что в конце ноября возле Курильских острововпроизошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 230 км южнее города Северо-Курильска.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:39
    Обратите внимание: после введения чс произошло землятресение. А у нас как бывает? Вы все знаете))
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