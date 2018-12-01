На Аляске после введения режима ЧС произошло новое землетрясение

На Аляске после введения федерального режима ЧС зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,2.

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 17 км к северо-западу от города Анкоридж. Очаг подземных толчков залегал на глубине 39 км.

Ранее землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Аляски в 27 км к северо-западу от Анкориджа.



После этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на Аляске на уровне федеральных властей, передает The Hill.

Напомним, что в конце ноября возле Курильских острововпроизошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 230 км южнее города Северо-Курильска.