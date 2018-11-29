В Екатеринбурге изъяли для проверки детские рисунки с однополыми парами

Полиция в Екатеринбурге изъяла для проверки 17 детских рисунков на тему толерантности.



По информации URA.RU, на плакатах, которые были подготовлены для школьной выставки, есть изображения однополых пар.

Сейчас в рамках проверки сотрудники полиции изъяли 17 рисунков в школе №115.



«По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении УМВД.

В департаменте образования Екатеринбурга пояснили, что конкурс проводился с 12 по 17 ноября, и дети рисовали радугу, солнце, земной шар, цветы, детей разных национальностей, флаги разных стран, передает «Интерфакс».

При этом в ведомстве подчеркнули, что на выставке не было представлено работ, «пропагандирующих нетрадиционные ценности».



Тем не менее с педагогом провели разъяснительную работу, а к выяснению обстоятельств ситуации подключили психологов.

Ранее сообщалось, что власти Жигулевска в Самарской области повторно отказали в проведении гей-парада.