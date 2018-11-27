Николай Цулыгин: «Сегодня мы забили, но, к сожалению, не засчитали шайбу»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Старались, пытались, но ничего не смогли сделать, никак не смогли взломать оборону соперника и пробить Коваржа. Примерно такая же игра, как и была в Екатеринбурге. Переиграли нас их оборона и вратарь.
— Второй раз не смогли забить в сезоне «Автомобилисту». Почему?
— Потому что они хорошо сыграли в обороне, и вратарь очень надежно отыграл. Сегодня забили, но, к сожалению, не засчитали шайбу.
— Как арбитры объяснили то, что не засчитали гол?
— Они сказали, что была визуальная атака вратарю.
— Уже 22 матча не забивает Владимир Ткачев. Что вы делаете как тренер, чтобы решить эту проблему?
— Он прошел уже все сочетания и поиграл со всеми игроками, но почему-то у него не идет все равно. Будем сейчас другие способы искать, как его вернуть в игру.
— Владимир Жарков получил 10 минут на ровном месте. Будут ли к нему санкции, потому что он команду оставил без одного форварда?
— Будем смотреть и разбираться. По этому поводу много вопросов будет к нему и другим игрокам.
— Вы посмотрели момент с незасчитанной шайбой?
— Да.
— Вы считаете, когда игрок «Автомобилиста» касается своего же вратаря — это помеха?
— Это не мы так считаем. Есть люди, которые так посчитали и отменили гол.
— Не думали поменять игроков, у которых страдает качество броска, на игроков «Толпара» или ЮХЛ, например?
— Бывает такое. Мы уже так делали. Из «Тороса» заиграли порядка три-четыре разных форвардов. Будем опять смотреть, и кто будет на данный момент сильнее, они будут играть следующие игры, — приводит слова Цулыгина официальный сайт уфимского клуба.
Следующий матч «Салават Юлаев» сыграет дома 29 ноября, в четверг, и примет магнитогорский «Металлург». Начало встречи в 17.00 мск.СпортХоккей Башкортостан
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