Николай Цулыгин: «Сегодня мы забили, но, к сожалению, не засчитали шайбу»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Старались, пытались, но ничего не смогли сделать, никак не смогли взломать оборону соперника и пробить Коваржа. Примерно такая же игра, как и была в Екатеринбурге. Переиграли нас их оборона и вратарь.

— Второй раз не смогли забить в сезоне «Автомобилисту». Почему?

— Потому что они хорошо сыграли в обороне, и вратарь очень надежно отыграл. Сегодня забили, но, к сожалению, не засчитали шайбу.

— Как арбитры объяснили то, что не засчитали гол?

— Они сказали, что была визуальная атака вратарю.

— Уже 22 матча не забивает Владимир Ткачев. Что вы делаете как тренер, чтобы решить эту проблему?

— Он прошел уже все сочетания и поиграл со всеми игроками, но почему-то у него не идет все равно. Будем сейчас другие способы искать, как его вернуть в игру.

— Владимир Жарков получил 10 минут на ровном месте. Будут ли к нему санкции, потому что он команду оставил без одного форварда?

— Будем смотреть и разбираться. По этому поводу много вопросов будет к нему и другим игрокам.

— Вы посмотрели момент с незасчитанной шайбой?

— Да.

— Вы считаете, когда игрок «Автомобилиста» касается своего же вратаря — это помеха?

— Это не мы так считаем. Есть люди, которые так посчитали и отменили гол.

— Не думали поменять игроков, у которых страдает качество броска, на игроков «Толпара» или ЮХЛ, например?

— Бывает такое. Мы уже так делали. Из «Тороса» заиграли порядка три-четыре разных форвардов. Будем опять смотреть, и кто будет на данный момент сильнее, они будут играть следующие игры, — приводит слова Цулыгина официальный сайт уфимского клуба.

Следующий матч «Салават Юлаев» сыграет дома 29 ноября, в четверг, и примет магнитогорский «Металлург». Начало встречи в 17.00 мск.