Артем Лукоянов: «Переносы матчей «Ак Барса»? Готов играть 31 декабря»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:1), а также ответил на вопрос как отнесся к переносу домашнего матча с февраля на конец декабря.

— Провели хорошую выездную серию с сильными соперниками. На победной волне играли с принципиальным «Нефтехимиком». Наши соотечественники, татарская команда. Поэтому хотелось сегодня показать хороший хоккей, выиграть. Надежно сегодня сыграл и Эмиль Гарипов. Жалко, что не удалось ему «сухарь» сохранить. Все сегодня бились, старались. Претензий к команде, думаю, ни у кого нет.

— Расскажите о своем голе в меньшинстве.

— Наконец-то забил в неравных составах. Столько моментов всегда, на тренировках отрабатываем. А тут шайбочка «зашла» не без удачи. Придала нам сил.

— В концовке было немного нервно…

— Счет 2:0, вообще, всегда опасный, его мало кто любит. Пропустил одну — тут же можно пропустить и вторую. Хорошо, что выстояли в концовке. Мишка Глухов забил. Молодчик.

— Как прокомментируете свой жест после забитого гола?

— Это не импровизация. Когда Кирилл Петров здесь играл и забивал, тоже всегда так делал. Я повторил.

— Сегодня стало известно, что очередную игру с «Нефтехимиком» перенесли с 5 февраля на 30 декабря. Получается, перед Новым годом и после совсем не будет времени на отдых…

— Ничего страшного, сыграем. Можем и 31 декабря. Я здесь недалеко живу, приду и выйду на лед, — приводит слова Лукоянова корреспондент «Реального времени».



Отметим, что сегодня стало известно о переносе сразу двух домашних матчей казанцев в связи с подготовкой к Матчу звезд.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 28 ноября на своем льду против нижегородского «Торпедо». Начало игры в 19.00 мск.