В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой и беспилотным режимом

В России прорабатывают вопрос о создании танка, который могут оснастить электромагнитной пушкой.

«В перспективе подобный танк может получить не только электротермохимическую артиллерийскую систему, но и боевой лазер и электромагнитную пушку» — рассказал источник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе.



Предполагается, что боевой машиной можно будет управлять в беспилотном режиме.

Собеседник агенства также отметил, что важной задачей первого этапа работы является создание мощной системы электроснабжения танка.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в России начали разработку экраноплана с ракетным вооружением. Он предназначен для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.