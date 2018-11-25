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В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой и беспилотным режимом

11:27, 25.11.2018
В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой и беспилотным режимом
Фото: commons.wikimedia.org / Own work

В России прорабатывают вопрос о создании танка, который могут оснастить электромагнитной пушкой.

«В перспективе подобный танк может получить не только электротермохимическую артиллерийскую систему, но и боевой лазер и электромагнитную пушку» — рассказал источник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе.

Предполагается, что боевой машиной можно будет управлять в беспилотном режиме.

Собеседник агенства также отметил, что важной задачей первого этапа работы является создание мощной системы электроснабжения танка.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в России начали разработку экраноплана с ракетным вооружением. Он предназначен для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.

ПромышленностьОПК
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