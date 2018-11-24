Минниханов о форуме «Мост Москва – Татарстан»: «Каждый из нас может услышать много поучительного»

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Москву, где принял участие в IV Московском молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан».

«У нас в Татарстане проходит много мероприятий, но этот форум отличает особенная атмосфера. Каждый из нас — сидящие в зале и спикеры — может услышать много поучительного. Такая форма нашего общения очень важна» — сказал президент РТ, выступая на форуме.

Далее министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал о деятельности и направлениях работы нового министерства. По его словам, одной из главных задач является формирование современной молодежной среды.



В этом году в состав спикеров вошли народный артист РСФСР Сергей Шакуров, Герой России Владимир Алимов, космонавт-испытатель Сергей Рыжиков, певец Радик Юльякшин (Elvin Grey) и другие, передает пресс-служба президента РТ.



В завершение ведущие мероприятия напомнили, что в этом году страна отметила 73 года со дня Великой Победы. Представители областной татарской автономии передали Минниханову капсулу с землей из Калужской области, где покоятся тысячи уроженцев Татарстана. Также президенту РТ вручили первый экземпляр книги, в которую вошли 2255 восстановленных имен и биографий погибших татарстанцев.



Напомним, завтра запланирован визит Рустама Минниханова в Великобританию. Там президент РТ намерен обсудить продвижение турпотенциала Татарстана с National Geographic.