Сторонник Мальцева из Татарстана пожаловался на пытки и сфабрикованное дело

Сторонник Вячеслава Мальцева и его движения «Артподготовка» из Татарстана Олег Дмитриев, отправленный под стражу по подозрению в подготовке теракта на митинге в Москве 5 ноября, пожаловался на пытки в СИЗО.



«Вывели меня на кухню, уложили на пол в ковролин лицом, руки за голову, на лодыжки кто-то встал. В район почек приставили два провода, начали что-то крутить — било током. Удары были слабые, но [от них] шевелились пальцы и шумело в ушах», — публикует «Медуза» выдержки из письма Дмитриева из СИЗО о задержании.

Он также указал на сфабрикованность дела.

«Обвиняют нас по ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30, п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ (терроризм; организация террористического сообщества — до 20 лет лишения свободы). Обвинение строится на домыслах и провокации», — пишет Дмитриев.



Напомним, Олег Дмитриев и еще два сторонника Мальцева, Олег Иванов и Сергей Озеров, были задержаны в Москве 2 ноября. По версии следствия, они собирались устроить теракт на 5 ноября (дата назначенной Мальцевым революции).

Вячеслав Мальцев накануне 5 ноября 2017 года призвал людей выйти на улицы и не уходить, пока Владимир Путин сам не уйдет в отставку. Напомним, что организация «Артподготовка» Вячеслава Мальцева была признана экстремистской в октябре 2017 года.