Казанский суд отказал «Ижавиа» в иске за «парковку» самолета

Фото: Реальное время

В Казани вынесли решение по гражданскому иску АО «Ижавиа» к владельцу частного самолета и гендиректору «КАПО Авиа» Михаилу Боброву. Авиастроительный райсуд Казани отказался взыскать с него более 20 млн рублей за постой воздушного судна на аэродроме Ижевска.

Представитель «Ижавиа» настоял на удалении журналистов с заседания, ссылаясь на гипотетическую возможность оглашения сведений физического лица. Председательствующая судья, не переводя процесс в закрытый режим, попросила представителей СМИ на выход и не посчитала нужным пригласить на оглашение решения по делу.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда, в иске «Ижавиа» было отказано, поскольку в ходе заседания выяснилось — купленный в 2014-м году и «забытый» в Ижевске АН-26 по документам находится в аренде у коммерческой организации, а потому решать этот спор нужно в арбитражном суде.

На вопрос «Реального времени» в «Ижавиа», будет ли оспорено отказное решение райсуда, ответ пока не получен.