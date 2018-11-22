Казанский суд отказал «Ижавиа» в иске за «парковку» самолета
В Казани вынесли решение по гражданскому иску АО «Ижавиа» к владельцу частного самолета и гендиректору «КАПО Авиа» Михаилу Боброву. Авиастроительный райсуд Казани отказался взыскать с него более 20 млн рублей за постой воздушного судна на аэродроме Ижевска.
Представитель «Ижавиа» настоял на удалении журналистов с заседания, ссылаясь на гипотетическую возможность оглашения сведений физического лица. Председательствующая судья, не переводя процесс в закрытый режим, попросила представителей СМИ на выход и не посчитала нужным пригласить на оглашение решения по делу.
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда, в иске «Ижавиа» было отказано, поскольку в ходе заседания выяснилось — купленный в 2014-м году и «забытый» в Ижевске АН-26 по документам находится в аренде у коммерческой организации, а потому решать этот спор нужно в арбитражном суде.
На вопрос «Реального времени» в «Ижавиа», будет ли оспорено отказное решение райсуда, ответ пока не получен.
Справка
Государственное авиапредприятие «Ижавиа» создано в 2004 году. В июне 2016-го его реорганизовали в публичное акционерное общество. Гендиректор АО с уставным капиталом 151,2 млн рублей — Александр Синельников, совладелец и руководитель еще нескольких компаний, занятых в сфере обслуживания воздушного транспорта и научных исследований. Единственный учредитель «Ижавиа» — Минимущество Удмуртии — за эти годы не менялся. Выручка от продажи за 2017 год в компании составила 3,11 млрд, чистая прибыль — 12,95 млн, чистые активы — 364,9 млн, убыток — 53,79 млн рублей.
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