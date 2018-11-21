Определились еще 12 игроков на Матч звезд КХЛ в Казани

20 ноября завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева на Матче звезд КХЛ — 2019 в Казани.

По результатам голосования, в котором журналисты могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов, представители СМИ выбрали 12 игроков, представляющих 11 различных клубов КХЛ:

Дивизион Боброва

Вратарь: Юлиус Гудачек («Спартак»);

Защитник: Сами Лепистё («Йокерит»);

Нападающий: Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);

Защитник: Александр Елесин («Локомотив»);

Нападающий: Миро Аалтонен («Витязь»).

Дивизион Харламова

Вратарь: Якуб Коварж («Автомобилист»);

Защитник: Виктор Антипин («Металлург»);

Нападающий: Виталий Кравцов («Трактор»).

Дивизион Чернышева

Вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев»);

Защитник: Марк-Андре Граньяни («Куньлунь Ред Стар»);

Нападающий: Антон Бурдасов («Салават Юлаев»).

Напомним, что первые 16 игроков, участников Матча звезд КХЛ, были выбраны по итогам голосования болельщиков на официальном сайте Недели звезд хоккея 2019 года.

До 30 ноября спортивный департамент КХЛ выберет еще по четыре игрока в каждую из команд, включая вратаря. Оставшимися четырьмя его участниками традиционно станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка вызова МХЛ.

Неделя звезд стартует в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ. Другие выставочные события пройдут в Казани (мастер-шоу и матч звезд КХЛ) и Альметьевске.