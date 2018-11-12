Скончался автор комиксов Marvel Стэн Ли

В возрасте 95 лет скончался американский писатель, автор комиксов и персонажей Marvel Стэн Ли

Как сообщает TMZ со ссылкой на его дочь Джоан, он умер в больнице.

Причина смерти не называется. Ранее у него был приступ пневмонии, а также проблемы со зрением.

Стэн начал Marvel Comics с Джеком Кирби в 1961 году с The Fantastic Four. Он создал таких персонажей, как Человек-паук, Черная Пантера, Халк, Люди Икс, Железный Человек и многих других. Также известен камео во всех фильмах киновселенной Marvel.