В Лондоне двухэтажный автобус врезался в остановку, пострадали 20 человек
В Лондоне двухэтажный автобус, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с группой машин и въехал в автобусную остановку. В результате пострадали 20 человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на городскую службу скорой помощи, 18 человек доставили в больницу.
Виновник происшествия уже задержан.
В Сети ранее опубликовали видеозапись аварии, когда автобус в центре Казани вылетел на красный и протаранил Audi. Пострадали шесть человек.Происшествия
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