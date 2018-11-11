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Происшествия

В Лондоне двухэтажный автобус врезался в остановку, пострадали 20 человек

21:59, 11.11.2018
В Лондоне двухэтажный автобус врезался в остановку, пострадали 20 человек
Фото: pxhere.com

В Лондоне двухэтажный автобус, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с группой машин и въехал в автобусную остановку. В результате пострадали 20 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на городскую службу скорой помощи, 18 человек доставили в больницу.

Виновник происшествия уже задержан.

В Сети ранее опубликовали видеозапись аварии, когда автобус в центре Казани вылетел на красный и протаранил Audi. Пострадали шесть человек.

Происшествия
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