При обрушении моста в ХМАО погибли два человека, еще семь пострадали

В результате обрушения моста в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, еще семь пострадали.

Инцидент произошел в Нефтеюганском районе. В этот момент на мосту находились кран и КАМАЗ. Сооружение находилось на реконструкции, на время его ремонта рядом был возведен другой мост.

Руководитель департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский сообщил, что состояние пострадавших медики оценивают как среднее и тяжелое, пишет ТАСС.

«Сейчас им на месте оказывается помощь, работают пять бригад скорой помощи. Их планируется доставить в больницу Нефтеюганска», — добавил он.

Напомним, 17 октября вблизи села Отнурок в Башкирии после проезда груженного щебнем КАМАЗа обрушился деревянный мост. В результате инцидента населенный пункт остался без транспортных путей сообщения.