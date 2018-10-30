Радий Хабиров провел встречу с Владимиром Жириновским в Уфе

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в понедельник, 29 октября, встретился в Доме Республики в Уфе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

В рамках встречи Хабиров отметил, что партия в регионе широко представлена в органах законодательной власти. Так, в Госсобрании — Курултае РБ сформирована фракция ЛДПР, в которую входят семь депутатов. В органы местного самоуправления избрано 139 представителей партии.

«Мы рады, что вы возглавили республику. Мы хорошо вас знаем по Москве, знаем ваше самое доброжелательное отношение к парламенту, политическим партиям, демократическим процессам, ваше умение организовывать большие мероприятия федерального масштаба», — сказал Жириновский, обращаясь к главе республики.

Кроме того, также обсуждались вопросы партийного строительства, социально-экономической ситуации в регионе, развитие спорта, туризма и поддержка культурного наследия, сообщили в пресс-службе администрации Башкирии.

Напомним, ранее Радий Хабиров отчитал министра экологии Башкирии из-за ситуации с карьерами.