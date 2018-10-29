Журналист НТВ Никита Развозжаев покончил с собой

Телеканал НТВ сообщил о самоубийстве своего сотрудника Никиты Развозжаева. Следственный комитет начал проверку после смерти журналиста.

«Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя НТВ.

Отмечается, что Следком устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. На своей странице во «ВКонтакте» корреспондент оставил прощальное послание родным и близким.

Напомним, Никита Развозжаев стал известен в 2017 году после эфира в парке Горького в день ВДВ. Тогда десантник ударил Развозжаева по лицу во время прямого включения.