В Казани тестовый Jaguar влетел под грузовик — видео

Фото: скриншот видеозаписи

В Сети появилась видеозапись с места вчерашней аварии, во время которой тестовый автомобиль Jaguar попал под грузовик. Судя по кадрам, люксовая машина пострадала серьезно.

По данным ГИБДД, столкновение произошло на улице Аграрной. Предварительно, водитель иномарки врезался в припаркованную на обочине фуру, передает «Татар-информ».

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.