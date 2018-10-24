«Ижавиа» выкупил у «Комоса» топливозаправочный комплекс в аэропорту

АО «Ижавиа» выкупил у «Комос-Групп» топливозаправочный комплекс (ТЗК) в ижевском аэропорту. Сделку планируется завершить в ноябре. Сумма не раскрывается.



«Мы наконец-то подписали комплект договоров о приобретении имущества топливо-заправочного комплекса в аэропорту Ижевска», — написал генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ТЗК является ключевым элементом для формирования успешной бизнес-модели развития авиаузла. По словам Синельникова, компания сможет сэкономить на топливе не менее 2 тыс. рублей за тонну в базовом аэропорту.

Ранее сообщалось, что Удмуртия получит 3,37 млрд рублей на реконструкцию аэропорта в Ижевске. На сегодня он работает только на внутренние рейсы. Однако руководство УР надеется построить международный терминал и получить соответствующий статус.

Напомним, Власти Удмуртии намерены разделить «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт.