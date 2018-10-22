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Huawei представила беспроводную зарядку с терабайтом встроенной памяти

01:31, 22.10.2018
Huawei представила беспроводную зарядку с терабайтом встроенной памяти
Фото: скриншот

Китайская компания Huawei представила беспроводную зарядку для смартфонов серии Mate 20.

Как сообщает GSMArena, аксессуар получил 1 ТБ встроенной памяти. Это нужно для создания резервной копии данных смартфона. Ее можно будет перенести на компьютер, подключив к нему беспроводную зарядку.

Huawei презентовала смартфоны Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X и Mate 20 Porsche Desig 16 октября.

Ранее владельцы новых iPhone обнаружили проблемы с зарядкой.

ТехнологииIT
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