Huawei представила беспроводную зарядку с терабайтом встроенной памяти
Китайская компания Huawei представила беспроводную зарядку для смартфонов серии Mate 20.
Как сообщает GSMArena, аксессуар получил 1 ТБ встроенной памяти. Это нужно для создания резервной копии данных смартфона. Ее можно будет перенести на компьютер, подключив к нему беспроводную зарядку.
Huawei презентовала смартфоны Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X и Mate 20 Porsche Desig 16 октября.
Ранее владельцы новых iPhone обнаружили проблемы с зарядкой.ТехнологииIT
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