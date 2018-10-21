Умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура

В Японии скончался ученый, лауреат Нобелевской премии 2008 года по химии Осаму Симомура.



Ученый скончался 19 октября в городе Нагасаки в возрасте 90 лет, пишет RT.

Отмечается, что Симомура получил известность после того, как открыл «зеленый флуоресцентный белок», выделенный из светящейся медузы Aequorea victoria.

Напомним, в этом году лауреатами Нобелевской премии в области химии 2018 года стали Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер. Награда вручена за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител.