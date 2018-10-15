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Происшествия

В центре Кельна захватили заложников

15:37, 15.10.2018

Полиция города Кельна сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города. Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац, обстоятельства выясняются.

Число заложников пока неизвестно. При этом в полиции заявили, что погибших и выстрелов, о которых сообщают СМИ, не было.

Напомним, в сентябре пираты захватили в территориальных водах Нигерии 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.

Происшествия
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