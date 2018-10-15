В центре Кельна захватили заложников

Полиция города Кельна сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города. Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац, обстоятельства выясняются.

Число заложников пока неизвестно. При этом в полиции заявили, что погибших и выстрелов, о которых сообщают СМИ, не было.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme in #Köln: Wir bestätigen derzeit keine #Schüsse und keine #Toten. Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen!

— Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.

Напомним, в сентябре пираты захватили в территориальных водах Нигерии 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.