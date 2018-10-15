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Происшествия

В Башкирии во время работы погиб шахтер

10:51, 15.10.2018
В Башкирии во время работы погиб шахтер
Фото: pixabay.com

Государственной инспекцией труда совместно с Ростехнадзором завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в Бурибаевском горно-обогатительном комбинате в Башкирии.

По информации Госинспекции, 15 сентября при проведении работ по бурению скважин произошло отслоение горной массы с кровли выработки. В результате шахтер получил множественные травмы органов грудной клетки — мужчина скончался на месте.

Причиной инцидента стало отсутствие контроля за изменениями горнотехнических условий, произошедших в период обуривания глубоких скважин. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Напомним, ранее на Ульяновском автозаводе работница получила тяжелую травму головы.

Происшествия Башкортостан
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