В Татарстане скончалась народная артистка Таслима Файзуллина
Народная артистка Татарстана, актриса театра им. К. Тинчурина Таслима Файзуллина скончалась на 66 году жизни.
«Вчера, 13 октября, ушла из жизни народная артистка Республики Татарстан Файзуллина Таслима Халяфовна. Коллектив Татарского государственного академического театра им. Г. Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной», — говорится в сообщении театра на странице «ВКонтакте».
Помимо актерской работы, Файзуллина занималась переводом пьес, создавала инсценировки романов и преподавала актерское мастерство.Происшествия Татарстан
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