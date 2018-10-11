В Чувашии задержали водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом

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В Чувашии задержали водителя грузовика, столкнувшегося с автобусом, в результате чего погибли 13 человек.

Как передает ТАСС, водителя везут на медицинское освидетельствование.

Также факт задержания подтвердили в МВД по региону.

Ранее сообщалось, что в Чувашии автобус столкнулся с самосвалом. В результате погибли 13 человек. После было возбуждено уголовное дело.