В Чувашии задержали водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом
В Чувашии задержали водителя грузовика, столкнувшегося с автобусом, в результате чего погибли 13 человек.
Как передает ТАСС, водителя везут на медицинское освидетельствование.
Также факт задержания подтвердили в МВД по региону.
Ранее сообщалось, что в Чувашии автобус столкнулся с самосвалом. В результате погибли 13 человек. После было возбуждено уголовное дело.Происшествия
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